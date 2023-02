Wandel met ons Mee rondom Blijham

BLIJHAM – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in de omgeving van Blijham. Hieronder het verslag van Greetje Dümmer.

Wandeling woensdag 15 februari 2023 Blijham-Wedderveer-Wedde 13 km.

WandelMetOnsMee, een sportieve enthousiaste wandelgroep. De deelname wordt steeds groter. Er is behoefte om meer langere afstanden te wandelen. Tevens een mooie training om alvast te oefenen voor de TODN wandeling. Dit jaar Westerwolde /Duitsland zat/zondag 23/24 sept a.s. Dat is dan maar mooi meegenomen. Deze wandeling met als beginpunt, op de grens Noordelijk puntje Westerwolde, forenzen dorp Blijham.

Start: P plaats bij beeld Landman.

De route: Blijham – Zandstroom (oud es gehucht) –Morige(buurtschap)- Wedderveer (buurtschap) – Natuurgebied Hoorndermeeden -Langs de Westerwoldse Aa – stukje door Wedde – langs de molen Wilts – Lutje Loo – Blijhamsterbos terug naar de finish.

Bijzonderheden tijdens deze wandeling:



Blijham: (Bienoam Gruunegs veur Blijham: Brijpinzen)een Gronings dorp in de gemeente Westerwolde. Van oorsprong sterk agrarisch, maar laatste decennia van de twintigste eeuw ontwikkeld als forensenplaats. Het landschap vormt Blijham de grens van het kleinschalige Westerwolde, met kronkelende riviertjes en kleine bosrijke plekken enerzijds en het grootschalige agrarische landschap van het verdronken Reiderland en Oldambt. Blijham is gelegen op een oude hoefijzervormige zandrug die vanaf dit dorp via Wedde en Vriescheloo naar Bellingwolde loopt.

Het beeld De Landman: verbeeldt zowel een boer als landarbeider. Blijham is namelijk ontstaan vanuit de landbouw. Beeld is neergezet in augustus 2019. Er stonden eerst leilindes op deze plek deze hebben geluk gehad en zijn bij de reconstructie dorpsplein verplaatst naar de Blauwestad.

Blijhamsterbos: 24 ha jong loofbos ten oosten van Blijham, aangelegd door Staatsbosbeheer, voor recreatie, met speelweiden.

Morige : Buurtschap/Gehuchtje ten zuiden van Blijham. Kleinschalig randveengebied dat wordt gekenmerkt door een lanenstructuur, waarlangs de vervening plaats vond. In kreken die door dit gebied stroomden en die in open verbinding stonden met de Dollard, is veel veen gevormd. De vaste ondergrond is op vele plaatsen haast onpeilbaar. De vroegere bewoning bestond voornamelijk uit keuterboerderijen.

Lutje Loo: Van oorsprong een es gehucht ten zuid/oosten van Blijham, dat vroeger bij het kerkspel Vriescheloo behoorde. Ten zuid/westen liggen de Lutje Klooster Meden, van vroeger boezemgebied van de Westerwoldse Aa. lutje Loo (ook “Lutkeloe” genoemd) is één van de oudst bewoonde gebieden in en rond Blijham en heeft dus een rijke historie. Lutjeloo bestond aanvankelijk uit niet meer dan vier los gegroepeerde hoeven van het Westerwoldse type. De bebouwing lag geconcentreerd op een zandrug. Deze zandrug dwong de beek, in de volksmond simpelweg Ee (nu Westerwoldse Aa) werd genoemd, in een oostwaartse bocht.

Wedderveer: buurtschap. Het ligt tussen Wedde en Blijham aan de westzijde van de Westerwoldse AA. De naam verwijst naar het veer over de Westerwoldse Aa. Het had lang geleden twee zwembaden (Klein Scheveningen en Triton). En ook beroemd om de cafés, discotheken, speeltuinen (Speelman) en andere voorzieningen.

Hoorndermeeden: De Hoorndermeeden heeft veel natuurwaarden en bijzondere planten en dieren. Het is een potentieel broedgebied voor zeldzame vogelsoorten als het porseleinhoen en de kwartelkoning. Het laaggelegen gebied heeft de functie van overloopgebied



Wiltslaan: Molen de Werkman / Molen Wilts:

Ongeveer 500 meter ten zuidoosten van het dorp Beerta, in de Uniepolder heeft een molen gestaan van landbouwer en burgemeester Jan Hindriks Geertsema. Deze molen is opgericht in 1804 is in 1901 afgebroken. De poldermolen was van het type grondzeiler, met als romp een achtkante bovenkruier en als kruiwerk een buitenkruier. De vlucht van de molen is mogelijk 58 voet geweest. Na de afbraak is de molen gekocht door molenaar Geert Wilts uit Blijham. In 1903 is de vergunning verkregen en in 1904 heeft Wilts samen met molenmaker Siefken uit Wedde van de restanten van de poldermolen een korenmolen op een stenen onderstuk gebouwd. De molen aan de Wiltslaan kreeg de naam “De Werkman”, maar in de volksmond werd deze “Wilts Meulen” genoemd. De achtkantmolen met stelling had op één roede zeilen en op de andere een zelfzwichtend. Het was een zogenoemde bovenkruier met buiten kruiwerk. De molen eigenaar woonde in het molenaarshuis direct naast de molen aan de Wiltslaan. Dat het geen nieuwe molen was, blijkt uit een advertentie van 4 januari 1927, waar Wilts een binnen roede, hout of ijzer lang 19,20 meter of iets langer te koop vraagt. Mogelijk moest deze roede al worden vervangen. Op 12 maart is er opnieuw een advertentie geplaatst. Blijkbaar is dit niet gelukt, want in april 1927 is er opnieuw een advertentie “te koop gevraagd” geplaatst, voor twee molenroeden plm. 18,50 meter lang, of een molen om te slopen. In 1927 is de molen gerestaureerd met onder anderen een as afkomstig van molen “De Tjamme” te Beertster hoogen. Om ook bij weinig wind te kunnen malen was de molen voorzien van een 15 pk elektromotor.

Ingezonden door Greetje Dümmer