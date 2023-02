Kleine locatie voor Oekraïners in Bad Nieuweschans gaat door

BAD NIEUWESCHANS – Er komt een kleine opvanglocatie in Bad Nieuweschans voor ongeveer 10 Oekraïnse vluchtelingen. Het college van Oldambt heeft besloten de Molenstraat 5 daarvoor te huren. Voor het besluit genomen werd is de locatie op geschiktheid beoordeeld en is vorige week gesproken met inwoners van Bad Nieuweschans.

Wethouder Ger klein zegt daarover: “Hoewel niet iedereen voor is, waren de meeste mensen dat wel. Het gaat ook maar om een klein aantal mensen die al langere tijd zonder problemen in onze gemeente worden opgevangen. Afhankelijk van de gezinssituatie, ouder(s) met kindjes en eventueel opa of oma, gaat het om zo’n 10 personen.”



Verhuizing is aanstaande

De locatie is snel inzetbaar. De eigenaar gebruikte het al als bed en breakfast en voorzieningen als een keukentje en sanitair zitten al op de verdiepingen.

Deze week vinden er gesprekken plaats met Oekraïnse gezinnen in de opvang. En zij kunnen dan vrij vlot verhuizen naar Bad Nieuweschans.

Opvang in Oldambt

Wethouder Klein heeft sindskort naast huisvesting van statushouders ook vluchtelingenopvang in zijn portefeuille gekregen. Hij zegt daarover: “Zoals deze week naar buiten kwam, hebben we als provincie een deal met het Rijk gesloten qua opvang van vluchtelingen. Om rust en duidelijkheid te creëren. Dat betekent voor onze gemeente dat er geen grootschalige opvanglocaties meer komen. Alleen een kleine locatie voor Oekraïners zou nog kunnen. Maar dan moet die wel aan alle criteria voldoen en ook dan gaan we in gesprek.”’

