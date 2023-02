Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHTE REGEN | MORGEN DOORWAAIDE DAG

Het weerplaatje zal vandaag behoorlijk anders zijn want de zon laat het grotendeels afweten en verspreid valt er soms regen of motregen. Veel regen zal dat zeker niet zijn en de meeste tijd is het ook droog, maar de kans op een buitje is steeds aanwezig, ook vanavond nog. De temperatuur ligt vanmiddag rond 9 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Later zal de wind toenemen en dat gaat vannacht en morgen ook door.

Vannacht is er windkracht 3 tot 4 en overdag is er windkracht 4 tot 6. Windstoten van 60 of 70 km/uur zijn bij ons mogelijk, bij het Wad zijn er vlagen rond de 80. Daarbij valt er af en toe regen maar het is morgen vrij zacht met 11 of 12 graden.

Zaterdag is er veel minder wind en dan is het een graad of 9, maar dan komt er een flinke periode met regen voor in de plaats: meer dan 10 mm aan neerslag is mogelijk op de zaterdag. De zondag lijkt droog te zijn en maandag is er dan weer kans op een bui. Maxima dan rond 8 graden en maandag opnieuw iets meer wind.