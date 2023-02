Dartclub Zwien oet Noorden organiseert jeugd darttoernooi

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINK WAT WIND | PAS ZONDAG DROGER

Het is een gure dag om deze week mee af te sluiten, want het waait hard en er valt geregeld wat regen of motregen. Kans op regen is er vooral vanochtend en vanmiddag, vanavond is het meestentijds droog. En dan neemt ook de wind af, want tot die tijd is er windkracht 5 uit zuidwest tot west, met vlagen tot aan windkracht 7. Windvlagen tot 60 km/uur zijn bij ons mogelijk, bij de Wadden zijn er vlagen rond 80 km/uur. De temperatuur is hoog met 9 tot 11 graden.

Vannacht daalt het tot ca. 5 graden en dan is de wind afgenomen, maar er komt wel een flinke periode met regen aan. Morgenochtend is daarna ook erg nat met meer dan 10 mm aan regen en ook de wind neemt dan weer toe. Morgenmiddag neemt de wind wat af en dan wordt het allemaal wat droger. Maximum morgenmiddag rond 9 graden.

En daarmee zijn we er nog niet wat de regen betreft, want zondagnacht gaat het weer een tijd regenen. Pas zondag-overdag is het overwegend droog en dan zijn er ook weer zonnige perioden. Maandag en dinsdag overheerst de bewolking, maar de meeste tijd is het dan droog met maxima rond 10 graden en een westenwind.