Brandweer blust zolderbrand in Nieuwolda

Foto: C. Glazenburg

NIEUWOLDA – De brandweer is vannacht uitgerukt voor de melding van een zolderbrand in Nieuwolda.

Rond kwart over één werd de brandweer van Delfzijl en Wagenborgen gealarmeerd voor een zolderbrand bij een twee onder één kap woning aan de Meidoornstraat in Nieuwolda. Ook werd de brandweer geïnformeerd dat er zonnepanelen op het dak van de woning lagen.

De brandweer had het vuur snel onder controle en wist zo te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Eén bewoner werd in een ambulance gecontroleerd. Voor zover bekend was vervoer naar een ziekenhuis niet nodig.

Nadat de woning was gecontroleerd en geventileerd keerde de brandweer terug naar de kazernes. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.