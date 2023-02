Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN AAN REGEN | VANAF MORGEN RUSTIGER

Het is vanochtend erg regenachtig en nu wordt het vanmiddag wel wat droger, maar in de loop van vanavond gaat het opnieuw regenen. Mogelijk zijn er vanmiddag dus een paar opklaringen en bovenal wordt het zachter met een middagtemperatuur van 11 graden. De wind neemt daarbij toe naar windkracht 4 tot 5.

Vanavond neemt die wind weer af maar het gaat dus regenen, en vannacht regent het geruime tijd. Morgenochtend trekt dat front snel weg en daarna is het morgen droog met ’s middags een paar mooie zonnige perioden. De wind is morgenmiddag zwak of matig uit het noordwesten tot noorden (windkracht 2 tot 3), de temperatuur is dan zo’n 8 graden.

Maandag is er weer meer wind en wat meer bewolking, maar ook dan blijft het vrijwel droog en de temperatuur stijgt het opnieuw tot 10 graden. Na maandag blijft het vrij zacht maar de kans op wat regen neemt toe, eind van de week lijkt het kouder te worden met een daling van de middagtemperatuur tot ongeveer 5 graden.