Hennie Potze introduceert de Eikenprocessierupsval

BELLINGWOLDE – Hennie Potze heeft een val voor Eikenprocessierupsen ontwikkeld.

Een Eikenprocessierups, is de bladvretende rups van de Eikenboomvlinder. De rups nestelt zich in en nabij eikenbomen, vooral aan de zonnige kant van eikenstammen. De rupsen zijn bedekt met zo’n 700.000 witte pijlvormige brandharen van ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Deze brandharen zijn voorzien van weerhaakjes en zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mensen en dieren. De rupsen schieten de haren af als ze zich bedreigd voelen. Ze kunnen in een straal van 100 meter rond het nest terecht komen.

De overlast is in juni, juli en augustus het grootst. De haartjes kunnen via de huid, ogen en luchtwegen het lichaam binnendringen. De stoffen die op de haren zitten, zorgen voor een allergische reactie, zoals huiduitslag, rode en pijnlijk gezwollen ogen, problemen aan het maag-darm kanaal en ademhalingsmoeilijkheden. Ook dieren kunnen er ziek van worden, wanneer ze bijvoorbeeld gras of hooi eten waarop de haartjes zitten.

De laatste jaren veroorzaakt de Eikenprocessierups in steeds meer gebieden in Nederland overlast. Gemeenten plaatsen vaak rood/witte linten om de bomen waarin de nesten zitten, om mensen te waarschuwen uit de buurt van deze bomen te blijven. Ook worden nesten die op bomen bij fietspaden en druk bezochte locaties zitten door professionele bedrijven weggezogen. Dit is zeer kostbaar. Daarnaast zijn er veel nestkastjes voor mezen geplaatst. Deze vogels zijn dol op de rupsen. Maar afdoende is het niet.

Hennie Potze uit Bellingwolde heeft met zijn bedrijf B-team veel ervaring in het bestrijden van onder anderen boktorren, houtwormen, zwammen en schimmels. De problemen die mensen en dieren ondervinden wanneer ze in hun omgeving te maken krijgen met eikenprocessierupsen liet hem niet los. Daarom heeft hij een val ontwikkeld en hierop patent gekregen. De val bestaat uit een brede kartonnen band. Deze wordt met plakband op ooghoogte om de boom waarin een eikenprocessierupsennest zit bevestigd. Op de band worden 10 kartonnen schubben bevestigd, die dakpansgewijs over elkaar liggen. Het geheel wordt met plakband verankerd, zodat de wind er niet onder kan komen. Zodra onder de schubben zich processierupsen hebben verzameld, kun je deze inspuiten met de bijgeleverde lijmspray. Daarna kun je het karton verwijderen en kan de val in zijn geheel vernietigd worden.

De val is gemaakt van duurzaam karton dat niet opzwelt en kan zonder problemen 15 weken om een boom blijven zitten. Voordeel van de val is, is dat je geen- of zeer weinig bijvangst hebt; dieren zoals vleermuizen kunnen er niet in komen. Zie het filmpje onderaan dit artikel.

Een aantal jaren geleden heeft hij ook patent gekregen op de tankhulp, een handig apparaatje dat tijdens het tanken van je (vracht) auto de knijpfunctie overneemt. Het voordeel is dat je “handsfree” kunt tanken, een uitkomst voor mensen die bijvoorbeeld reuma, krachtverlies in de handen of spierpijn hebben. Het rode apparaatje kan onder anderen ook worden gebruikt als houder voor een tankpas en als ijskrabber.

Foto’s: Hennie Potze en Catharina Glazenburg