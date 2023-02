Ook dit jaar kunst in de tuin bij Porre’s Toen Alteveer

ALTEVEER – Na het succes van vorig jaar wordt ook in 2023 bij de Porre’s Toen in Alteveer een kunst in de tuin evenement georganiseerd.

Op 28 mei a.s. van 11.00 tot 16.00 uur wordt het evenement kunst in de tuin georganiseerd. Er wordt een gevarieerd programma samengesteld.



Lokale/regionale beeldend kunstenaars, musici, zangers, dansers, performers en dichters die hieraan willen meewerken kunnen contact opnemen via mail naar porrepoele@gmail.com.

Ingezonden