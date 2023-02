Westerwolde op bezoek bij PJC in Nieuwe Pekela

VLAGTWEDDE, NIEUWE PEKELA – Zondagmiddag 19 februari gaat Westerwolde op bezoek bij nummer laatst op de ranglijst, het Nieuwpekelder PJC. De ploeg van oud-Westerwoldetrainer Loek Swarts heeft in deze competitie nog niet weten te winnen, maar is de laatste weken naarstig op jacht hier verandering in aan te brengen. Westerwolde heeft tot dusver vijf competitiewedstrijden – waaronder die thuis tegen PJC – in winst weten om te zetten, maar sinds de winterstop wil het nog niet zo vlotten wat betreft het binnenhalen van een zo optimaal mogelijk resultaat. Van de drie gespeelde wedstrijden werd alleen in de thuiswedstrijd tegen Groninger Boys een puntje overgehouden. En omdat Westerwolde met nog negen wedstrijden te spelen slechts één plaats boven de gevarenzone staat, kan het treffen in Nieuwe Pekela nog net niet als degradatieduel worden beschouwd, maar met het oog hierop vast en zeker het bekijken de moeite waard zijn.

PJC heeft dus uit de twaalf gespeelde wedstrijden één punt weten te behalen. In die wedstrijden werd 10 keer gescoord en kreeg men 44 doelpunten tegen. Westerwolde heeft nu dertien wedstrijden gespeeld, staat met 17 punten op de achtste plaats en heeft een doelsaldo van 20 – 26.

De wedstrijd op sportpark Burgemeester Boekhoven aan de Rondweg in Nieuwe Pekela begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. de Vries.

Ingezonden