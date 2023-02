Zeventienjarige jongen uit Emmen aangehouden voor bedreiging

ASSEN – Buiten een horecagelegenheid op het Kerkplein ontstaat op de avond van 16 februari rond 21:35 een conflict. Er zijn schoten gelost met een mogelijk vuurwapen. Niemand raakte gewond. Op de plek van het incident aangekomen, doet de politie onderzoek en houdt kort daarna in de omgeving een verdachte aan. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Emmen. Hij is aangehouden voor bedreiging. Het onderzoek gaat vandaag verder en de politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben uit de omgeving.

Omgeving tijdelijk afgezet voor onderzoek

Nadat agenten aankomen op het Kerkplein zetten zij de nabije omgeving af. Zo worden eventuele sporen niet vernietigd. Op de plek van het incident spreken politieagenten met mogelijke getuigen en zoeken zij naar sporen. Even later houden agenten in de omgeving van het Kerkplein kort daarop de verdachte jongeman aanhouden.

Deel informatie met de politie

Bent u getuige geweest van het conflict op het Kerkplein? Of heeft u bijvoorbeeld camerabeelden uit de omgeving van het Kerkplein die van belang kunnen zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook via het tipformulier hieronder of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.