GroenLinks wil groener Pagediep

ONSTWEDDE – Onstwedde heeft prachtige natuurgebieden: Ter Wupping en Smeerling. De druk op deze gebieden is groot door de vele wandelaars en fietsers. Logisch, want natuur ontspant, zorgt voor koelte en wateropvang. Wat liever dan in het weekend even met de hond aan de wandel te gaan in het groen? Volgens GroenLinks moet daarom de natuur uitgebreid worden. En dit kan gewoon door het Pagediep te vergroenen.

Pagediep is nu een gekanaliseerde beek met weinig leven. Op oude kaarten is te zien dat Pagediep vroeger meanderende. GroenLinks wil dit terugbrengen. Kijk naar de Ruiten Aa die van Westerwolde langs Smeerling en Ter Wupping uitmondt bij Nieuwe Statenzijl. Deze is hermeandert en het heeft het gebied doen opleven. Dit wil GroenLinks ook voor het Pagediep: Meandering van Onstwedde naar Stadskanaal tot misschien wel de Hondsrug. Op deze manier komt er een groenblauwe dooradering terug in ons gebied. Beter voor de natuur, mooier voor de omgeving en kansen voor de recreatie. De eerste stappen in deze richting zijn al gezet, graag zet GroenLinks deze groene ontwikkeling door.

Nummer 2 van GroenLinks Nadja Siersema: ‘Als ik aan Onstwedde denk, denk ik altijd aan twee dingen: de spekkedikken van Onstwedder Gaarv’n en de prachtige natuurgebieden rondom Onstwedde. Voor ontspanning trek ik mijn wandelschoenen aan en ga ik met mijn man wandelen in Ter Wupping en Smeerling.’ Daarom wil GroenLinkser Nadja Siersema zich inzetten voor het vergroenen van het Pagediep. ‘Zodat we ook dichtbij huis meer natuur hebben en dat is goed voor ons allemaal!’

Natuur is onze eerste levensbehoefte, zonder natuur hebben we geen eten, water of zuurstof. Daarnaast ontspant de natuur, slaat het overtollig water op en geeft natuur koelte in de steeds heter wordende zomers. GroenLinks wil onze natuur beschermen, herstellen en uitbreiden. Dit kan heel concreet in Stadskanaal en Onstwedde, namelijk door het Pagediep verder te ontwikkelen.

Ingezonden