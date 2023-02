Janick Lanting blijft zicht houden op finale NK dammen

BAD NIEUWESCHANS – De eerste 4 ronden in de halve finale NK dammen voor aspiranten is zaterdag 18 februari afgewerkt in “Het Knooppunt” in Hoogeveen. Daarbij haalde Janick Lanting uit Bad Nieuweschans een goed resultaat met 5 punten uit 4 partijen. De eerste ronde werd overigens bepaald door loting. Daarna trad het “Zwitsers systeem” in werking, waarbij na elke ronde spelers met gelijk aantal punten aan elkaar werden gekoppeld. De resterende 4 ronden, voor de 23 deelnemers, staan gepland in dezelfde locatie op zaterdag 25 maart.

De partijen werden afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 30 minuten + 15 seconden per zet”, waarbij de arbitrage werd gevormd door Danny Staal (MF) uit Groningen en Jasmijn Scholtens uit Slagharen. Onder auspiciën van de KNDB was de organisatie in handen van de Hoogeveense Damclub (HDC) onder aanvoering van Gerard Bruins. Na opmaken van het eindklassement gaan de nummer 1 t/m 9 naar de finale in het “Kostverlorenkwartier” in de wijk Kostverloren in Groningen, dat plaats vindt van 24 t/m 29 april. Deze groep wordt gecompleteerd met Sytze Spijker uit Hoogeveen, de kampioen van vorige jaar.

Janick Lanting op schema

Het 15 jarig damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans staat met 5 punten uit 4 partijen op de 8e plaats in het tussenklassement. De eerste ronde tegen Fleur Kruysmulder uit Huissen miste Janick de remise, daarna volgde een vlotte winst tegen Daniël Dokter uit Austerlitz. De 3e ronde sloot Janick af met een puntendeling tegen Anthony Maidman uit Den Helder en met de laatste ronde voegde Janick twee punten toe aan zijn totaal na winst tegen Laurant Glas uit Reeuwijk.

Tussenklassement na 4 ronden

Matheo Boxum, Emmeloord 8 punten Alexei Ovsyanko (CMF) Eindhoven 7 pnt Fleur Kruysmulder, Huissen 6 pnt Daniël Boxum, Emmeloord 6 pnt Yulia Bintsarovska, Kampen 6 pnt Anthony Maidman, Den Helder 5 pnt Bart Jan Kortleven, Dedemsvaart 5 pnt Janick Lanting, Bad Nieuweschans 5 pnt Stan van der Meer, Monster 5 pnt Ruben Kant, Huissen 5 pnt Alex Poliakov, Eindhoven 5 pnt

Voor de 5e ronde op zaterdag 25 maart, begint Janick Lanting met wit tegen Stan van der Meer uit Monster (ZH). Een volledig overzicht is overigens terug te vinden op “toernooibase” van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) onder de noemer toernooien.

