Man met wapens aangehouden bij grensovergang Bad Nieuweschans

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | EIND VAN DE WEEK KOUDER

De wind gaat vandaag uit het noordwesten waaien en daarmee komen er vanmiddag opklaringen voor, bij temperaturen van 8 á 9 graden. De wind is vanmiddag zwak tot matig met windkracht 2 tot 3. Vanavond draait die wind naar het zuidwesten en vannacht zal dat ook weer gaan toenemen.

Morgen is weer een andere dag met veel bewolking en weinig opklaringen, en meer wind: er is dan windkracht 4 tot 5 gemiddeld, met vlagen van windkracht 6 tot 7. Een klein buitje is morgen mogelijk maar meestal is het droog, de maximumtemperatuur is 10 graden. Minimum vannacht overigens rond 5 graden.

Dinsdag en woensdag is er weer minder wind maar het weerbeeld is dan ongeveer hetzelfde als morgen met veel wolkenvelden. Later op de woensdag is er kans op wat regen. Na woensdag draait de wind naar het noordwesten en volgend weekend waarschijnlijk door naar het noordoosten. Het daalt eerst tot ca. 7 graden met enkele buien, volgend weekend zou het met die noordoostenwind onder de 5 graden moeten blijven, met kans op enkele winterse buien.