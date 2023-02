SP trapt met medestrijders campagne af

APPINGEDAM – De SP trapte zaterdag haar campagne af met een buurtbijeenkomst in de wijk Opwierde in Appingedam.

Bij de partytenten van de SP was het gezellig druk. Onder het genot van warme chocolademelk en koffie ging de partij in gesprek met medestrijders en buurtbewoners over rechtvaardige behandeling bij schade en versterking en een betaalbare energierekening. Medestrijder Brenda Stijkel; “Zonder de SP was het ons als buurtbewoners van de Westerdraai, nooit gelukt om de problemen in onze wijk op de kaart te zetten. Zij gaven ons steun en hulp. Maandagavond horen we van de gemeente en de NCG of we krijgen waar we recht op hebben.”



Naast de verschillende gesprekken werden er onder de SP-partytenten fanatiek protestbuttons- en poster gemaakt. Inge Zwerver droeg twee van haar zeer rakende gedichten over Groningen voor. De bijeenkomst is de eerste in een serie van buurtbijeenkomsten die de socialisten organiseren in aanloop naar de verkiezingen en daarna.



Lijsttrekker Agnes Bakker: “Wij gaan het hele jaar door huis aan huis in buurten, dorpen en steden. In deze campagne doen we daar nog een extra schepje bovenop, door mensen te spreken en te mobiliseren. Wij hebben schoon genoeg van de afbraak door Haagse en provinciale praatjesmakers. Wij weten dat waar de macht dreigt te vermorzelen, we samen met Groningse bondgenoten op moeten staan.”



Tijdens de tour langs buurten in verschillende dorpen gaat de SP in gesprek met inwoners over acties die zij voerden en aan het voeren zijn. Bakker: “Dit zijn de mensen die in Groningen knokken voor hun rechten. Wij zullen ze daarbij onvoorwaardelijk blijven steunen. In de Staten en op straat. Of er nou verkiezingen zijn of niet. Omdat het anders kan, omdat het anders moet!”

