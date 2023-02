Telefoonhulp voor vragen over dementie bij Sociaal Werk Oldambt

WINSCHOTEN – De cijfers liegen er niet om: 1 op de 5 mensen krijgt dementie en onder vrouwen is dat 1 op de 3. Hoewel het risico op dementie toeneemt met het ouder worden is er een aanzienlijke groep mensen jonger dan 65 jaar die dementie krijgt. Het is volksziekte nummer 1.

In onze gemeente hebben op dit moment 810 (2,1%) mensen de diagnose dementie. In werkelijkheid zijn dat er veel meer, maar bij velen is de diagnose, om uiteenlopende redenen, (nog) niet gesteld.

Ondanks het feit dat dementie volksziekte nummer 1 is, is de ziekte nog vaak iets dat ver van een ieder afstaat en waar niet over gepraat wordt.



Eenzamer

Dit maakt dat mensen eenzaam worden, het wereldje steeds kleiner en het leven steeds moeilijker. De prognose is dat in Oldambt het aantal mensen met dementie de komende jaren in rap tempo zal stijgen. De gemeente Oldambt heeft in 2021 een eerste stap gezet om een dementievriendelijke gemeente te zijn.



Meedoen

Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen zo lang mogelijk mee doen in de samenleving.



Telefoonnummer

Om hulp, ondersteuning of voorlichting op maat te kunnen geven is er in onze gemeente een centraal telefoonnummer ingesteld waar iedereen terecht kan met alle vragen, twijfels enz. over dementie of dementie-gerelateerd. U kunt bellen om uw zorgen te uiten over uzelf of iemand in uw omgeving tot het zoeken van een geschikte activiteit tot mantelzorgondersteuning.

Het telefoonnummer is elke werkdag te bellen tussen 9.00 en 10.30 uur. U spreekt met een medewerker van SWO, die uw vraag noteert en daarna, samen met collega’s, bekijkt bij welke hulp u het meest gebaat bent. U wordt binnen een afgesproken tijd gebeld voor een terugkoppeling. Het telefoonnummer is: 0597 421833 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur).

Ingezonden

Foto: Frans Stegeman