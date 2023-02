Westerwolde lijdt derde nederlaag op rij

NIEUWE PEKELA, WESTERWOLDE – Op bezoek bij hekkensluiter PJC in Nieuwe Pekela leed Westerwolde zondagmiddag 19 februari een niet direct ingecalculeerde derde nederlaag op rij. In een duel, dat qua voetbal niet bijster veel om hakken had, was het het fysiek sterkere PJC dat met een 4 – 2 eindstand aan het langste eind trok. Westerwolde was niet bij machte om de vroeg opgelopen achterstand tegen een ploeg, die dit seizoen nog maar één punt in de wacht had gesleept, om te zetten in een maximaal resultaat. Geplaagd door blessures, vakantie en schorsingen – maar daar zal elke club in deze fase van de competitie waarschijnlijk mee te maken hebben – moest de ploeg van trainer Richard Streuding uiteindelijk middels een vervelende nederlaag haar meerdere erkennen in de voor iedere meter knokkende nummer laatst op de ranglijst.

Al vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong. Het was Tom van der Schuur die ongehinderd op links het strafschopgebied binnen kon trekken en met een harde schuiver in de verre hoek doelman Bergman van Westerwolde in de 8e minuut voor de eerste keer deze middag het nakijken gaf: 1 – 0. Uit alle macht probeerde Westerwolde deze achterstand te repareren, maar stuitte daarbij voortdurend op de geroutineerde defensie van PJC en doelman Kevin Walters. Wel werd Westerwolde in de 15e minuut een strafschop onthouden, toen Sander van Hoorn met meer dan een schouderduw een honderd procent doelrijpe kans werd ontnomen. In de 35e minuut kwam PJC op een 2 – 0 voorsprong. Jur Bontjer draaide behendig van z’n tegenstander weg en met een prachtige boog verdween de bal onbereikbaar voor Bergman in de bovenhoek: 2 – 0. Toch wist Westerwolde voor rust nog de aansluitingstreffer te realiseren. Het was de na lange tijd in het eerste elftal teruggekeerde Ferdy Kuiper die in de 38e minuut vanuit een corner de bal behendig achter doelman Walters liet verdwijnen. Ondanks nadrukkelijk aandringen van de Vlagtwedders slaagde men er niet in de gelijkmaker te forceren. Wel kopte aanvoerder Rudolf Riks vlak voor rust vanuit een corner de bal nog keihard op de paal, waarna uit de rebound de bal ogenschijnlijk de doellijn had gepasseerd. Arbiter de Vries vond van niet en stuurde vlak daarna spelers en begeleiding dan ook met een 2 – 1 voorsprong voor PJC naar de kleedkamer voor een welverdiende rust.

Ook in de tweede helft slaagde Westerwolde er niet in op gelijke hoogte te komen. PJC bleef vrij eenvoudig op de been en wist de voorsprong in de 75e minuut zelfs uit te breiden naar 3 – 1. Bij een vrije trap, die hoog in het strafschopgebied werd gepompt, toornde Jur Bontjer boven iedereen en alles uit en met een fraaie boog verdween de bal over Bergman in het doel. Toch tekende Westerwolde andermaal de aansluitingstreffer aan. Na een hard, maar volgens de Vries fair duel, kwam de bal op rechts plots voor de voeten van invaller Michel ter Horst. Met een lage schuiver verschalkte hij in de 80e minuut doelman Walters van PJC deze middag voor de tweede keer. Maar toen Tom van der Schuur vijf minuten later ongehinderd op het doel van Westerwolde kon afgaan, besliste hij de wedstrijd definitief in het voordeel van de thuisploeg: 4 – 2. En hoewel scheidsrechter de Vries in de laatste fase van de wedstrijd enige moeite kende het spel en de onderlinge verhoudingen in goede banen te leiden, konden alle spelers in harmonieuze sfeer uiteindelijk het veld verlaten. PJC de eerste zege in deze competitie rijker en Westerwolde een illusie armer.

Over veertien dagen staat voor PJC het enigszins beladen inhaalduel tegen MOVV te wachten. Voor Westerwolde nu twee weken geen competitievoetbal en dus alle tijd de voorbije vier duels, waarin slechts één punt bij elkaar werd gevoetbald, eens grondig te analyseren. Dat er de resterende acht wedstrijden iets moet gebeuren om het derdeklasserschap veilig te stellen is helder. Aan de technische leiding en de spelers de opdracht alles in het werk te stellen niet onder de beruchte nacompetitie- en degradatiestreep te geraken. Over drie weken (zondag 12 maart) thuis tegen Engelbert heeft men de kans te laten zien dat het tij nog gekeerd kan worden.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Merill Wakker – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Rik te Velde – Elroy v.d. West – Kevin v.d. Laan – Ferdy Kuiper (82e min. Wilco Huls) – Frank Riks (77e min. Michel ter Horst) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn (77e min. Dennis Schrik)

Scheidsrechter: dhr. J. de Vries

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6

Ingezonden door HJ Pleiter