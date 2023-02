Basisschoolleerlingen planten Tiny Forest in Winschoten

WINSCHOTEN – Basisschoolleerlingen in Winschoten plantten vandaag een Tiny Forest op het schoolplein van Kindcentrum Beukenlaan. De 225 leerlingen van deze school kunnen over een tijdje gebruikmaken van dit minibos met buitenlokaal. Een Tiny Forest is een groene oase ter grootte van een tennisbaan: 600 boompjes op 200 m2. Waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal. Tiny Forest is het eerste project van de Landschapswerkplaats dat in uitvoering is.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Kees Siderius van IVN Natuureducatie en initiatiefnemer van dit project vertelt: “De leerlingen zetten samen zo’n 30 verschillende soorten bomen in de aarde. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode en zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien. Over 10 jaar zal er al een volwassen bos staan. Het wordt een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen.”

Verbinden van mens en natuur

Eva Schipper, directeur van de school: “Wij vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd mee te geven dat de natuur belangrijk voor ons is; we leven ervan, leven erin en genieten ervan. Daarom is het goed om te weten dat je samen voor de natuur moet zorgen en dat je leert hoe je dat doet.” Ook voor buurtbewoners wordt het een prettige en gezonde ontmoetingsplek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Eerste project Landschapswerkplaats in uitvoering

Het Tiny Forest in Winschoten is het eerste project, van de zeven, dat Landschapsbeheer Groningen samen met initiatiefnemers is gestart vanuit de Landschapswerkplaats. De Landschapswerkplaats is een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen.

Ingezonden door Landschapsbeheer Groningen