Het nieuwe boek van Peter Altena uit Onstwedde is verschenen

In deze korte verhalenbundel geeft de schrijver u een inkijkje in zijn dagelijkse beslommeringen tijdens een, door ernstige ziekte getekende, periode in zijn leven. Hij gaat het gevecht aan met zijn gedachten, ideeën, hersenspinsels en goochelt daarbij met woorden en woordgrappen.



Open en eerlijk schrijft hij over de impact die zijn ziekte op hem, zijn gezin en zijn omgeving heeft. De intentie van de schrijver is lezers in soortgelijke situaties te steunen en het gevoel van herkenning aan te reiken. Je proeft in zijn verhalen de strijd om gevoelens en afdwalende gedachten op papier te zetten. Het is hem op wonderbaarlijke en onnavolgbare wijze gelukt!



Over de auteur

Peter Altena (1961) werd geboren in Utrecht en verhuisde op negenjarige leeftijd naar Winschoten om uiteindelijk in Onstwedde, waar ook hun twee dochters zijn geboren, te settelen met Gea, zijn vrouw. Na diverse banen belandde hij uiteindelijk in 1987 op zijn plek in de timmerindustrie, waar hij opklom tot ‘vakman’ en later op eigen kracht zijn MBO-diploma behaalde. Al sinds zijn Mavo-tijd heeft hij er genoegen in gehad korte verhalen en gedichten te schrijven. Na een burn-out gevolgd door prostaatkanker heeft hij getracht dit te beschrijven en een korte tijd op zijn eigen site te plaatsen, zodat velen konden meelezen en meeleven. Op dezelfde wijze heeft hij het hier verwoord. Hij nodigt u uit deze reis van ups en downs met hem mee te gaan.



