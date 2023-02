STADSKANAAL, VEENDAM – De krokussen staan in bloei, de winter lijkt ver weg. De voorjaarsvakantie komt eraan. Tijdens deze vakantie rijden de treinen van Museumspoorlijn STAR op zondag 26 februari en woensdag 1 maart tussen Stadskanaal en Veendam.



Opwarmen in de trein

Op beide dagen rijdt de trein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanuit Stadskanaal vertrekken de treinen om 10.45 en 14.00 uur. Vanaf station Veendam kan men om 12.00 instappen voor een reis terug in de tijd. De rijtuigen in de trein zijn allemaal verlicht en verwarmd. Dus lekker opwarmen in de trein en genieten van het winterse landschap!



Junior Spoordag op 26 februari

Op zondag 26 februari worden er extra activiteiten voor de jonge bezoekers georganiseerd. Knutsel je eigen conducteurspet. Of doe mee aan de treinquiz. Ook kun je een stukje meerijden met de machinist op de rangeerlocomotief. Op het perron in Stadskanaal kun je meedoen met oud-Hollandse spelletjes zoals op stelten lopen. Bij Doen&Hout kun je van hout locomotieven en wagens knutselen.



Historische diesellocomotief

De treinen worden getrokken door een historische diesellocomotief uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. De stoomlocomotieven van Museumspoorlijn STAR zijn nog in onderhoud en zullen in de lente weer op de baan verschijnen.



Meer informatie en kaartverkoop

Reserveren voor de ritten in de voorjaarsvakantie is niet nodig. Treinkaartjes zijn te koop aan de loketten in de stations Stadskanaal en Veendam en online via de website www.stadskanaalrail.nl. Daar is ook informatie over de dienstregeling te vinden.



Ingezonden