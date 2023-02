CV Boost 2.0 van start

WINSCHOTEN – De CV Boost 2.0 gaat woensdag van start in de Klinker. Wethouder Erich Wünker zal de deelnemers verwelkomen.

Door deelname aan de CV Boost vergroten deelnemers hun kansen op een interessante baan in de Nederlands-Duitse ‘Eems Dollard Regio’ (EDR). Het programma ondersteunt sollicitanten van iedere leeftijd en nationaliteit en bereidt hen voor op een letterlijk en figuurlijk grensoverstijgende ervaring.

Het is de tweede keer dat de gemeente Oldambt in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen (Hanzehogeschool, Noorderpoort en Hogeschool Emden/Leer) en met steun van de Regiodeal Oost-Groningen en het Grens Info Punt EDR het programma CV Boost ondersteunt. Doel is het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van ambitieuze, hoogopgeleide werkzoekenden in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland (EDR).

Gedurende een periode van ongeveer 12 weken en ongeveer 80 uur (6 uur per week) worden de deelnemers via verschillende workshops, opleidingen en mini-stages voorbereid op een succesvolle intrede op de regionale arbeidsmarkt. Naast praktische ervaring worden nuttige vaardigheden aangeleerd zoals bewustzijn van culturele verschillen, grensoverstijgend werken, carrièreplanning, het schrijven van een CV en de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Het is vooral belangrijk dat de deelnemers worden gemotiveerd en in staat worden gesteld hun professionele en persoonlijke netwerken te ontwikkelen. Het programma is een hybride programma met een mix van online sessies en incidentele offline bijeenkomsten. Het programma en is volledig gratis, inclusief reiskosten. Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van de Hanzehogeschool. Uit eerdere ervaringen blijkt dat deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk hebben vergroot.

Belangstellenden kunnen zich nog tot eind februari 2023 via deze website aanmelden voor deelname: https://fd7.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/CVBoost. Een e-mail naar c.e.m.hidding@pl.hanze.nl is ook mogelijk!

Ingezonden