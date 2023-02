DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag 12.00 uur en zondag 11.00 uur is aan de Am Vollmond een auto, vermoedelijk tijdens het keren, tegen een garagedeur gereden. Zowel de deur als een auto die in de garage stond raakte daarbij beschadigd. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is onbekend.

Gisteren is tussen 7.20 en 11.50 uur op een parkeerplaats aan de Marienstraße in Haren tijdens het parkeren een grijze Audi A4 aangereden. De schade bedraagt 500 euro. Over de veroorzaker van de schade is niets bekend.

Gisteravond kwamen om 19.45 uur op de parkeerplaats aan de Kirchstraße in Haren een witte Seat leon en een grijze BMW 5 serie met elkaar in botsing. De bestuurder van de BMW is na het ongeval doorgereden. De Seat heeft voor 1.000 euro schade.

Gisteren is tussen 13.30 en 16.20 uur op de parkeerplaats van een kinderdagverblijf aan de Am Sportzentrum een grijze BMW 1 aangereden. Het voertuig heeft links achter voor 3.000 euro schade. De veroorzaker is doorgereden.

Het telefoonnummer van de politie Haren is (0049) (0) 5932/72100

Surwold

Tussen vrijdag en maandag zijn op een bouwplaats aan de Pastorenweg vier bouten uit de giek van een mini graafmachine gedraaid. De schade bedraagt 400 euro.