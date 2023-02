Sporthal MFC de Hardenberg blijft open tot 1 juli 2024

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – Gisteravond vond in Halte Democratie een spoeddebat over MFC de Hardenberg plaats.

Na de presentatie van het concept plan op woensdag 15 februari in het sportcafé van MFC de Hardenberg kwam in de gemeente Oldambt een politieke rollercoaster op gang. Gisteravond vond in de Halte voor Democratie een ingelaste raadsvergadering omtrent het gelopen proces en het besluit van het college om per direct te stoppen met het verkoopproces met de Stichting MFC de Hardenberg plaats.

Het bestuur van Stichting MFC de Hardenberg was hiervoor niet uitgenodigd, maar dat weerhield hen en enkele honderden medestanders er niet van naar de raadsvergadering te komen. Zij waren hiertoe middels een geluidswagen, die door Finsterwolde en omliggende dorpen reed opgeroepen.

De stichting had voor de raadsvergadering alle raadsleden hun concept plan en de financiële onderbouwing, inclusief een toelichting, toegezonden. Dit om de raadsleden te voorzien van informatie, om een eigen beeld te kunnen vormen ter voorbereiding voor deze vergadering. Hierin stond o.a. dat het de Stichting MFC de Hardenberg is gelukt om in het conceptplan het tekort in de gemeentelijke begroting van 500.000 euro per jaar terug te dringen naar circa 100.000 euro per jaar.

Het spoeddebat ging tot in de nacht door. Een groot deel van de aanwezigen moest de vergadering in een andere zaal van de Harbour Club middels een videostream volgen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema kreeg van de actievoerders een rouwboeket met daaraan een lint met de tekst R.I.P. De Hardenberg aangeboden en ook buiten bij de Halte voor Democratie stonden kaarsen en waren bloemen neergelegd.

Na een lang debat, met veel schorsingen en waarbij diverse woordvoerders van Stichting MFC de Hardenberg het woord voerden, werd een kleine toezegging gedaan. Het sportcomplex blijft tot 1 juli 2024 open. Het complex blijft te koop staan en de koper is verplicht om de sportfunctie in de sporthal tot 1 juli 2024 te behouden. Het zwembad sluit, zoals het nu lijkt, per 1 juli 2023.

Foto’s: Wiktor Moorlag