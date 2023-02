Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 februari, 08.00 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING | EIND VAN DE WEEK KOUDER

Vandaag hebben we veel bewolking en weinig opklaringen bij een matige westelijke wind. Het blijft overwegend droog en de maximumtemperatuur is 11 graden. Morgen is het weerbeeld ongeveer hetzelfde, veel bewolking weinig (of geen) opklaringen en temperaturen rond 10 à 11 graden en droog weer.

Donderdag af en toe zon en nog droog weer met temperaturen rond 8 graden. De wind wordt zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. In de late middag en avond mogelijk wat neerslag. Vrijdag wordt een gure dag met een vrij krachtige noordwestenwind en veel buien, soms met hagel. Het kwik daalt naar ca. 7 graden.

In het weekend schommelt het kwik met een noord tot noordoostenwind rond de 6 graden en in de nacht is een graadje vorst mogelijk. Op zaterdag misschien nog een bui, maar op zondag en maandag is er droog weer en schijnt de zon.