Tocht om de Noord 2023 in teken van ‘gastvriendschap’ en kennismaking over de grens



WESTERWOLDE – Dit jaar gaat Tocht om de Noord eind september op ontdekkingsreis naar de Ommelanden in Westerwolde en slaat de start- en finishtent op in vestingplaats Bourtange aan de grens van Duitsland. Maar eerder al wordt begin april een nieuwe Noordroute voor Pronkjewailpad geopend en gaan wandelaars begin juni met de North Sea Walk op wandelreis naar Noorwegen. In alle evenementen zal ook kennismaking met buurland of buurprovincie een rol spelen.



Welkom in Westerwolde | Kennismaking met de dorpen

Vanavond is er een bijeenkomst gepland in Dorpshuis De Voortgang te Wedde, voor een

kennismaking met de doorkomstplaatsen en -locaties in het kader van Tocht om de Noord 2023. Dorpen en locaties spelen een belangrijke rol binnen het evenement. Zij krijgen de kans om het mooiste en meest bijzondere van hun dorp of locatie te delen met duizenden wandelaars. Volgens beproefd concept van Tocht om de Noord zullen wandelaars deels door gebouwen en over terreinen gaan bij een door muziek en theater feestelijk omlijst evenement. Een ware ontdekkingstocht door Groningen, waarbij het feest is voor zowel de wandelaars als de dorpen zelf.



Op vrijdag 24 zal de officiële Opening van Tocht om de Noord 2023 plaatsvinden in ’t Kruispunt te Vlagtwedde. Naast circa 150 TodN-Ambassadeurs uit heel Nederland, zal ook wethouder Giny Luth (o.a. recreatie, toerisme en cultuur) van gemeente Westerwolde hierbij aanwezig zal zijn.



Tocht om de Noord | Moi’n Westerwolde, proeven van gastvriendschap

De 17e editie van Wandelfestival Tocht om de Noord staat in het teken van gastvrijheid en van vriendschappen over de grens. Zoals elk jaar wordt de nadruk gelegd op één van de zintuigen, dat is dit jaar: proeven. Het thema luidt: Moi’n Westerwolde, proeven van gastvriendschap. Of zoals men in Duitsland zegt: Gastfreundschaft. Wat hier precies mee wordt bedoeld, dat gaan de wandelaars tussen start en finish vanuit het dicht bij de Duitse grens gelegen Bourtange

ontdekken op de tweedaagse tocht op zaterdag 23 en zondag 24 september 2023. Er zijn dan ook twee

wandelrichtingen waarbij zaterdag vooral in Duitsland wordt gewandeld en zondag in Westerwolde.



Pronkjewailpad en North Sea Walk

Naast Wandelfestival Tocht om de Noord wordt dit jaar ook de nieuwe Noordroute van Pronkjewailpad geopend. Tijdens deze ‘individuele Tocht om de Noord’ gaan wandelaars van april bestaande en verdwenen borgen en kastelen ontdekken. Via een bezoek aan Schiermonnikoog loopt ook deze route over de (provincie)grens. Tot slot wordt via de North Sea Walk in de eerste week van juni een wandelreis georganiseerd naar Noorwegen. Met de Holland Norway Lines bestaat er een directe verbinding tussen Groningen (Eemshaven) en Noorwegen (Kristiansand), waar dankbaar gebruik van zal worden gemaakt.



Tocht om de Noord biedt wandelaars uit heel Nederland en over de grens, elk jaar een nieuwe verrassende ontdekkingstocht met een ander thema. In samenwerking met dorpen, ondernemers en binnen vriendschappen over de grens worden de pronkjuwelen van Groningen met elkaar verbonden. Met als overkoepelende missie: Verliefd op Groningen.

Ingezonden door Media Tocht om de Noord