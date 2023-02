We the North steunt noordelijke filmsector met € 200.000,

GRONINGEN – De noordelijke cultuurregio We the North stelt € 200.000,- beschikbaar voor de filmsector in Noord- Nederland. Met de subsidie krijgen talenten de kans zich te ontwikkelen via training en begeleiding. Ook is er geld voor de oprichting van Filmpact Noord, een netwerk voor filmmakers in de regio.



Filmpact Noord gaat 90 talenten en professionals uit de drie noordelijke provincies trainen. Deelnemers doen praktische ervaring op door mee te werken aan drie korte films en één middellange film. De training en begeleiding gebeurt binnen het project ‘Het Beloofde Land’, dat mede ondersteund wordt door het Filmfonds. Talentvolle beginnende filmmakers krijgen hierbij de mogelijkheid om samen met ervaren professionals in de praktijk te leren.



Jonge filmmakers

Gedeputeerde Cultuur Mirjam Wulfse: “Als vier steden en drie provincies werken we samen om de culturele netwerken tot bloei te laten komen. Filmpact Noord is iets nieuws. Voor jonge talentvolle filmmakers is het belangrijk dat zij onderdeel kunnen zijn van een netwerk dat hen ondersteunt bij de professionele ontwikkeling. Dat kan door ontmoetingen, trainingen, aansluiting bij nationale en internationale netwerken en door het creëren van meer mogelijkheden om hun werk te vertonen.”



Economische kansen

Het ontwikkelen en volwassen maken van de filmsector in Noord-Nederland biedt economische kansen aan de regio. Er is onder andere vanuit streamingplatforms een toenemende vraag naar grotere (regionale) producties. Een sterkere filmsector geeft ook meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor financiering uit landelijke fondsen en regelingen. Bij het Rijk en het Filmfonds is toenemende bereidheid om fondsen beschikbaar te stellen voor filmmakers in Noord-Nederland.



We the North

Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. De noordelijke culturele samenwerking ondersteunt ook de talentontwikkeling van makers in de podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst.



Ingezonden