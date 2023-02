Werkgevers streekvervoer willen niet praten, komende tijd meerdere stakingen

REGIO – Omdat de werkgevers in het streekvervoer niet verder willen praten over een nieuwe cao, leggen medewerkers vanaf deze week elke week meerdere dagen per week het werk neer. Deze week gaat het om woensdag 22 en vrijdag 24 februari.

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De grens is bereikt voor de mensen in het streekvervoer. De werkdruk is te hoog door de onregelmatige roosters en krappe rittijden. Als er niks verandert, is dat heel slecht voor de toekomst van het openbaar vervoer.’

Actiebereidheid

De aankondiging van nieuwe stakingen komt twee weken na een vijfdaagse staking in het streekvervoer. De actiebereidheid was daarbij heel hoog, per dag staakte zo’n tachtig procent van de mensen die ingeroosterd waren. ‘Nog liever dan staken, willen werknemers in het streekvervoer gewoon op een fijne manier tegen een goed salaris hun werk doen. Ze vinden het dan ook verschrikkelijk dat reizigers weer overlast moeten ervaren. Maar de oplossing daarvoor, ligt echt bij de werkgevers,’ aldus Van der Gaag.

Nieuwe cao

De medewerkers willen een nieuwe cao met een loon dat meestijgt met de inflatie en maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen. Door personeelstekort is de werkdruk torenhoog. Een op de vijf chauffeurs is ziek en dat zorgt voor nog meer werkdruk. Om die te verlagen moeten onder meer de rijtijden minder krap worden en moet er regelmaat in de roosters komen. Ook moeten de voorstellen over verdere flexibilisering van werknemers van tafel.

Twee cao’s

In het streekvervoer zijn twee cao’s, de cao Streekvervoer met zo’n 13.000 medewerkers en de cao Multimodaal, met zo’n 1.300 medewerkers. Beide cao’s liepen tot 31 december 2022.

Bron: FNV streekvervoer