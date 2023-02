Martin Sitalsing nieuwe politiechef Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – Martin Sitalsing wordt per 1 juni 2023 de nieuwe politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Hij volgt Gery Veldhuis op, die onlangs terugtrad. Martin Sitalsing was sinds oktober 2019 politiechef van de eenheid Midden-Nederland.

Sitalsing over zijn overstap: ‘Ik heb het nog steeds uitstekend naar mijn zin in Midden-Nederland. Dat maakt de beslissing om over te stappen dan ook geen makkelijke. Maar de kans om nu terug te keren naar het Noorden, waar ik een groot deel van mijn eerdere loopbaan bij de politie, de GGZ en de Jeugdbescherming heb doorgebracht, wil ik graag grijpen. Ik kijk er zeer naar uit om in Noord-Nederland aan de slag te gaan met onder meer thema’s als ondermijning, digitale criminaliteit en asielproblematiek.’

Loopbaan

Martin Sitalsing begon zijn loopbaan in 1983 als accountant maar ging al snel als politieagent aan de slag in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies, waaronder recherche-chef, teamchef sociale integratie, wijkteamchef en commandant van de aanhoudingseenheid. Hij werd daarna districtschef (commissaris) van Groningen en Haren. In die tijd werd hij enkele maanden “uitgeleend” aan Suriname, waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van een politiefunctie in Suriname. Van 2005 tot 2009 was Sitalsing plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente. Vervolgens maakte hij een stap buiten de politie, als directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord en voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg met de grootste TBS-kliniek in ons land. Sinds oktober 2019 is hij politiechef van Midden-Nederland.

Ervaring en betrokkenheid

Korpschef Henk van Essen feliciteert Sitalsing van harte met zijn overstap: “Noord-Nederland krijgt met hem een politiechef met een schat aan ervaring, voor een groot deel ook opgedaan in het noorden van het land. Ik ben verheugd dat hij zijn ervaring en zijn grote betrokkenheid bij een politie die verbonden is met de samenleving, nu gaat inzetten in Noord-Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij ook daar, samen met de andere leden van de eenheidsleiding, op een betrokken en mensgerichte wijze sturing aan de eenheid zal geven.’

Sitalsing zal zijn landelijke inzet voor de Politie voor Iedereen en voor Zorg- en Veiligheid continueren. De procedure voor het vervullen van de vacature van politiechef Midden-Nederland is inmiddels in gang gezet.

Bron: Politie Groningen