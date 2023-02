Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT MET KANS OP EEN BUI | KOUDERE PERIODE

Het is vanochtend best redelijk weer met wolkenvelden en af en toe een beetje zon. Het is wel nevelig en vanmiddag is het ook vrij zwaar bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur loopt aardig op met een maximum van 12 á 13 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die draait van zuidoost naar het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt met kans op wat motregen, en bovendien wordt de wind heel zwak. Er kan vannacht dan ook mist ontstaan. Minimum rond 3 graden.

In de ochtend is het morgen ook bewolkt maar ’s middags is er een matige noordwestenwind en die brengt opklaringen en zon, bij 7 of 8 graden en droog weer.

Vrijdag krijg je windkracht 5 uit het noordwesten en dat brengt enkele buien en een beetje guur weer met zich mee. In het weekend is er zaterdag een noordenwind met opklaringen en een enkele regen- of hagelbui, de zondag is droog met een noordoostenwind. Dan is het ’s middags maar 5 of 6 graden en is er ook kans op nachtvorst. We krijgen daarna ook een vrij koude periode die tot later volgende week gaat duren. Er is dan paar keer nachtvorst te verwachten, maar sneeuwbuien lijken er voorlopig níet te komen.