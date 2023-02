GroenLinks op werkbezoek bij duurzame projecten in Pekela 

PEKELA – Op dinsdag 21 februari jl. brachten Statenlid Stephanie Bennett en (kandidaat)Statenlid Els Struiving van GroenLinks provincie Groningen samen met de raadsleden Erik Schipper en Elly Knevelman van GroenLinks Pekela een werkbezoek aan het dorpshuis De Riggel in Pekela. Dit dorpshuis is een spil in Pekela en vormt al sinds 1984 een belangrijke ontmoetingsplek waar allerlei activiteiten voor inwoners georganiseerd worden en waar tientallen vrijwilligers met veel enthousiasme zorgen voor een gevulde agenda.



Het dorpshuis is sinds enkele jaren energieneutraal gemoderniseerd en heeft door de kostenbesparing op de energierekening die daarop volgde meer financiële ruimte om activiteiten te organiseren. De inzet van vrijwilligers is cruciaal; het dorpshuis weet veel vrijwilligers te mobiliseren die met veel vertrouwen het dorpshuis maken tot een plek waar elke Pekelder welkom is.



Ook werd er verteld over Pekela geeft Gas! Een bewonersinitiatief waardoor bewoners tussen Ommelanderklap en Koppelsluis in Pekela extra subsidie kunnen krijgen bij het energiezuiniger maken van hun woningen. De initiatiefnemers gaan vaak en veel in gesprek met inwoners, want bij het energiezuiniger maken van een woning kan veel komen kijken. Hulp bij het nemen van die stap is dan absoluut gewenst.



Tot slot gingen de Staten- en raadsleden in gesprek net Pekela Duurzaam; een coöperatieve vereniging die met concrete lokale acties bij wil dragen aan een beter milieu. Dankzij Pekela Duurzaam hebben veel inwoners zonnepanelen op hun dak kunnen realiseren. Ook is Pekela Duurzaam betrokken bij het recent aangelegde zonnepark in de gemeente. De totstandkoming van dit park is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop inwoners goed en tijdig betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van zonneparken: al vanaf de eerste plannen zijn inwoners goed meegenomen, wat uiteindelijk geleid heeft tot geen enkele klacht of zienswijze tegen het park.



Het produceren van duurzame energie is belangrijk voor het milieu, maar inwoners profiteren nog veel te weinig van de voordelen. De GroenLinks-politici staan achter het opwekken van schone energie, maar vinden dat direct omwonenden van zonne- en windparken hier meer van moeten profiteren. Het werkbezoek gaf hen een bevestiging van deze noodzaak en ze zullen zich hier in zowel de gemeenteraad van Pekela als de Provinciale Staten voor in blijven zetten!

