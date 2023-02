DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener/Ostrhauderfehn

Gistermiddag is tussen 12.00 en 12.15 uur in een supermarkt aan de Neue Feldstraße de portemonnee van een 70 jarige inwoonster van Weener uit haar jaszak gestolen. De portemonnee werd later in de omgeving van de supermarkt gevonden. Het geld was er uit. Ook werd die middag in een supermarkt in Ostrhauderfehn de portemonnee van een 62 jarige vrouw gestolen. Zij werd rond twee uur afgeleid toen iemand haar hulp vroeg. Kort daarna ontdekte ze dat haar portemonnee uit haar tas was gestolen. Meteen na de diefstal is met haar bankpas geld opgenomen. De politie heeft beide zaken in onderzoek.

Twist

Naar aanleiding van een onderzoek in een reeks inbraken in Twist en Geeste hebben duikers van de politie gisteren een waterplas in de buurt van Twist doorzocht. Op ruim twee meter diepte werd een kluis met inhoud aangetroffen (foto). Het onderzoek duurt voort.

Papenburg

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding die dinsdagmiddag rond half vier plaats vond. Een bestuurder van een witte Citroën GLS reed op de Kapitän-Meerjansen-Straße en wou linksaf de Kapitän-Hermanns-Straße inslaan. Hierbij kreeg hij geen voorrang van de bestuurder van een witte SUV. Om een aanrijding te voorkomen week hij uit en botste tegen een lantaarnpaal. Hierbij raakte zowel de Citroën als de lantaarnpaal beschadigd. De schade wordt op 2.100 euro geschat. De bestuurder van de SUV is doorgereden.

De politie van Papenburg heeft na een onderzoek in januari meerdere machines in beslag genomen en is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de spullen hieronder op de foto.