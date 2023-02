Nieuwe hoogwerkers voor Brandweer Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Dit jaar vervangt Brandweer Groningen alle zeven hoogwerkers. De huidige hoogwerkers zijn economisch en deels technisch afgeschreven en dus toe aan vervanging. De eerste nieuwe hoogwerker is bestemd voor de brandweer in Veendam en wordt waarschijnlijk in de zomer in gebruik genomen. In de loop van dit jaar worden de overige zes voertuigen geleverd.

Bijzonder aan de nieuwe hoogwerkers is dat ze op 20 meter werkhoogte, met een gewicht van 500 kilo bij windkracht 8, een werkgebied van 20 meter kunnen halen. Met dat werkgebied wordt het bereik van de ‘arm’ van de hoogwerker in de breedte bedoeld. En dat is uniek voor Groningen, vertelt Richard Lubben, projectleider hoogwerkers. “Om dit mogelijk te maken heeft producent Bronto ervoor gekozen om een extra deel toe te voegen aan de arm, waardoor hij nu uit 4 delen bestaat in plaats van 3, en hij nu zelfs tot 40 meter kan uitschuiven. Dee delen schuiven minder ver uit dan hiervoor, waardoor de hoogwerker ook nog heel stabiel blijft als er meer wind staat.”

Warmtebeelden en vogelvluchtcamera

Maar de nieuwe hoogwerkers hebben meer voordelen ten opzichte van hun voorgangers. Zo is de ‘korf’ groter, kan hij vijf in plaats van vier personen dragen en past in de korf nu ook een rolstoel. Daarnaast hebben de hoogwerkers ook allerlei nieuwe technologische ‘snufjes’. Via het warmtebeeldcamerasysteem kunnen collega’s zowel vanuit de auto als via de achterkant van het redvoertuig meekijken om zo hittebronnen op te sporen tijdens een brand. Ook hebben de wagens een 360-gradencamerasysteem. Daarmee heeft de chauffeur via een soort vogelvluchtcamera zicht rondom de auto heeft om zo optimaal te kunnen manoeuvreren.

“Een hoogwerker met zo’n groot werkgebied is uniek voor Groningen” Richard Lubben, projectleider hoogwerkers

De hoogwerker is een onmisbaar voertuig voor de brandweer. Hij wordt namelijk gebruikt om branden van bovenaf te bestrijden, eventueel met behulp van een warmtebeeldcamera. Met een hoogwerker kun je het water verder weg en gerichter spuiten en hij levert daarnaast ook nog meer water dan een handstraal. Ook kan een hoogwerker plekken bereiken die met een handstraal vanaf de straat niet te bereiken zijn. Daarnaast gebruikt de brandweer de hoogwerker om tijdens een brand mensen te redden van een balkon of via een raam.

Opleiden en trainen

Op dit moment heeft Brandweer Groningen zeven hoogwerkers van drie verschillende leveranciers. De zeven nieuwe hoogwerkers daarentegen zijn allemaal van dezelfde leverancier, namelijk Bronto. Dat heeft meerdere voordelen, vertelt Lubben. “Ten eerste wordt het opleiden en trainen eenvoudiger, doordat er minder instructeurs nodig zijn. Ook is het voor de bedieners gemakkelijker dat ze maar één voertuig hoeven te kennen. Daarnaast is het handig dat de zeven hoogwerkers nu door de hele provincie gerouleerd kunnen worden en alle hoogwerkers zo even veel ‘draai-uren’ kunnen maken.”

Hoewel de kazernes die een hoogwerker krijgen bekend zijn met het rijden op en bedienen van een hoogwerker, wordt er toch een uitgebreid trainingsprogramma aangeboden. De techniek is in de loop der jaren veranderd en het nieuwe voertuig is groter dan de meeste bestaande hoogwerkers. Alle chauffeurs volgen een rijtraining met als doel om tijdens een spoedrit veilig met het voertuig te kunnen rijden. Ten slotte volgen alle bedieners een meerdaagse training om goed en veilig met de nieuwe hoogwerker te kunnen werken. Het is dus mogelijk dat je de hoogwerker de komende tijd al rond ziet rijden, in verband met opleiding en training.