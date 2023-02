Overvaller na uitzending Opsporing Verzocht in Ter Apel aangehouden

UTRECHT, TER APEL – Donderdagavond 12 januari werd een drogisterij overvallen aan de Vredenburg in Utrecht. Eén van de twee mannen meldde zich de dag na de overval bij de politie. De tweede verdachte is gistermorgen aangehouden, nadat politiecollega’s in Ter Apel de 30-jarige man herkenden van beelden uit het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Dankzij bewakingsbeelden van de drogisterij en het winkelcentrum kon de politie op 21 februari in Opsporing Verzocht volop beeld van de tweede overvaller laten zien. Op de bewakingsbeelden is te zien dat rond 18.00 uur twee mannen de winkel binnenkomen. Eén van de verdachten bedreigde de caissière met een wapen, waarna de verdachte en zijn handlanger geld wisten buit te maken.

Beide verdachten aangehouden

De overvaller met het mes had zich reeds gemeld bij de politie in Rotterdam en zijn daad opgebiecht. Deze man komt uit België en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De tweede dader is door oplettende politiecollega’s uit Ter Apel herkend van de beelden uit Opsporing Verzocht, terwijl zij gistermorgen aan het surveilleren waren. Daarop is de man aangehouden. De tweede verdachte betreft een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Bron: Politie Utrecht