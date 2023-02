Passieconcert door het Toonkunstkoor Delfzijl in de Magnuskerk te Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 2 april a.s. vindt om 16:00 uur in de Magnuskerk te Bellingwolde het eerste concert uit de concertserie van 2023 plaats. Het Toonkunstkoor Delfzijl onder leiding van Vincent Hensen geeft een Passieconcert waarin ‘The Crucifixion’ van John Stainer en Stabat Mater van Josef Rheinberger worden uitgevoerd.

Het Toonkunstkoor Delfzijl is in 1990 ontstaan als oratoriumkoor. In 1994 werd een fusie aangegaan met het mannenkoor Cantate Domino en werd aan het koor het officiële predicaat ´Toonkunstkoor´ verleend.

Het koor bestaat uit ongeveer 45 leden en staat sinds 2013 onder de bezielende leiding van Vincent Hensen. Ze hebben een uitgebreid repertoire van Barok tot heden met o.a. werken van Bach, Mozart, Haydn, Brahms en Stainer.

John Stainer werd geboren in 1840 geboren in Londen. Al vroeg bleek zijn muzikaliteit. Stainer studeerde bij de meest vooraanstaande leraren en vorderde zo snel dat hij reeds in 1857 benoemd werd als organist aan St Michael’s College te Tenbury en vier jaar later als organist van de St Paul’s kathedraal. Een jaar later werd hij professor in de muziek te Oxford. Hij componeerde cantates, motetten, anthems en liederen. The Crucifixion werd in 1887gecomponeerd en is een meditatie over het lijden van Jezus Christus. Het werk is geschreven voor tenor, bas soli, koor en orgel, waarbij het de bedoeling is dat de Hymns (gezangen) in wisselgang door koor en gemeente gezongen worden. Dit werk is een uitmuntend voorbeeld van Victoriaanse kerkmuziek in Oratorium stijl. Qua constructie volgt het Crucifixion het traditionele passieverhaal.

Josef Rheinberger werd in 1839 geboren in Vaduz, Lichtenstein. Hij volgt zijn muziek opleiding in Munchen en is bekend als zowel muziektheoreticus, pedagoog, componist als organist. Rheinberger schreef meer dan tweehonderd werken voor koor, orkest en solisten. Tot zijn bekendere oeuvre horen zijn composities voor orgel.



Het Stabat Mater is van oorsprong een liturgisch gedicht en ontstond in de middeleeuwen. De tekst beschrijft de compassie met het leed van Maria bij de kruisdood van Jezus. De sterke, indrukwekkende tekst van het Stabat Mater heeft in de loop der eeuwen veel verschillende componisten aangesproken.

