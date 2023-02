Pekela zet in op meer gezonde jaren

OUDE PEKELA – Vanmorgen heeft Lex Kupers, wethouder gezondheid van de gemeente Pekela, uit handen van Mirjam Herder van JOGG NL het ‘Pekela JOGG-gemeente’ bord ontvangen. Dit gebeurde op basisschool St. Willibrordus in Oude Pekela in bijzijn van FC Groningen. Hiermee kondigt Pekela aan zich als gemeente de komende jaren te gaan inzetten voor een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst.



Sinds 1 februari 2022 is Pekela een JOGG gemeente: Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Onze ambitie is en blijft om de Pekelder jeugd op te laten groeien in een gezonde omgeving. We zetten daarom in op een leefomgeving waar kinderen en jongeren veel te vinden zijn: thuis, in de buurt(huizen), op school, op de sportvereniging, op (online) media en werk. Daarbij werken we bijvoorbeeld samen met lokale supermarkten en andere bedrijven.

Wethouder Lex Kupers: Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond.

Het is vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar gaan wij in Pekela iets aan doen. Op de fiets naar school. Fruit en water in de sportkantine. Gezonde producten in de winkel. Buiten bewegen. Niet roken. Samen maken we gezond gewoon!



Hét platform voor Pekela waar alle sportieve en culturele activiteiten zijn gebundeld is www.PekelaActief.nl



Samen maken we het verschil

Vandaag ondertekenden Mirjam Herder regiocoördinator JOGG-GGD en Simon Cageling, namens Fc Groningen in de maatschappij, een samenwerkingsovereenkomst. Door bewustwording en bewegen samen te brengen wil FC Groningen samen met basisscholen kinderen stimuleren tot een duurzame, gezonde en actieve leefstijl. In het kader van de FC Groningen Scholentour geeft FC Groningen zes weken lang beweeglessen op basisschool St. Willibrordus.



Wat is JOGG?

JOGG is een werknet van het onderwijs, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, ondernemers en jongeren zelf voor een gezonde omgeving voor de jeugd. Met de JOGG-aanpak maken we gezamenlijk de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

Foto’s: Abel van der Veen