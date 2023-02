Pieter Smitbrug krijgt er een zusje bij, bouw Beekjuffer van start 

BLAUWESTAD – In Blauwestad is de bouw gestart van een nieuwe brug, die de naam Beekjuffer krijgt. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Erich Wünker van gemeente Oldambt hebben hiervoor het officiële startsein gegeven. De nieuwe brug wordt aangelegd in het verlengde van de Pieter Smitbrug, waar nu nog een dam in de Hoofdstraat ligt. Daarmee wordt het aantal vaarroutes in het gebied verder uitgebreid. De nieuwe brug lijkt op de Pieter Smitbrug, maar is kleiner. Architect Nol Molenaar heeft gekozen voor hetzelfde type brugleuningen en kruisvormige poten.



Tjeerd van Dekken is enthousiast: “Met de extra vaarroute die nu ontstaat, wordt Blauwestad nog aantrekkelijker om te wonen. Dat zien we ook in de verkoopcijfers. We hebben de huizenmarkt de afgelopen maanden zien veranderen. Ondanks dat is het projectbureau er vorig jaar in geslaagd 123 kavels te verkopen.” Erich Wünker vult aan: “Om die positieve trend vast te houden, is het belangrijk om het gebied te blijven ontwikkelen. Zowel de recreatiemogelijkheden, als de verbindingen met de omgeving. Daar werken we als gemeente en provincie graag in samen.”



Maanwaterjuffer

Om de nieuwe vaarroute van het Oldambtmeer naar de woongebieden straks te kunnen gebruiken, moest de steigerhouten wandel- en fietsbrug tussen Strand Zuid en Redersplein nog een draaibaar gedeelte krijgen. Dat gebeurde vorig jaar zomer. Hoogste tijd om deze brug ook een eigen naam te geven. Via social media mocht er worden gestemd. Topfavoriet bleek Maanwaterjuffer. Vanochtend namen Van Dekken en Wünker de brug officieel in gebruik.



Omleiding verkeer over Bovist en bypass

Om de werkzaamheden aan de Beekjuffer uit te voeren, is er eind vorig jaar al een tijdelijke dam aangelegd in de Hoofdstraat. Weggebruikers worden nu via die bypass en de Bovist omgeleid, zodat de bouw van de Beekjuffer van start kan gaan. Als de werkzaamheden door Strukton en Koninklijke Oosterhof Holman volgens planning verlopen, kan de brug eind dit jaar in gebruik worden genomen.



Ingezonden door Provincie Groningen