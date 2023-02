Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | MORGEN NOG BUIIG

Het is een bewolkt en een beetje nevelig begin vandaag, en wat motregen is mogelijk. Maar vanmiddag komt er een matige noordwesten- tot noordenwind op gang. Daarmee komen er opklaringen van zee, al kan er ook een enkele bui voorbijkomen. Maar de meeste tijd is het vanmiddag dus droog en allemaal wat helderder, bij een maximumtemperatuur rond 8 graden.

Vanavond wordt het een tijdje helder, vannacht neemt de bewolking weer toe. Het blijft dan nog droog, morgenochtend passeert vanuit het noorden een zone met regen. De minimumtemperatuur voor vanavond en vannacht is +1. Morgenmiddag wordt het 6 á 7 graden. Dan klaart het een beetje op, maar er vallen ook nog een paar lokale buien -ook morgenavond is een bui mogelijk-.

In het weekend is er op de zaterdag een matige noordenwind. Dat geeft vrij veel opklaringen misschien nog een klein buitje, bij 6 graden. Zondag is het helemáál droog en met een noordoostenwind is het dan zonnig met enkele stapelwolken. Minimumtemperatuur zondag rond -2 graden.

Volgende week is het sowieso zonnig, pas eind van de week is er kans op een bui. Maximum volgende week rond 5 graden, en minima rond -3!