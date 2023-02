Eerste Netwerkbijeenkomst Energiearmoede

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN | MEERDERE ZONNIGE DAGEN

Het is een bewolkte ochtend met een paar flinke perioden met regen en een toenemende westenwind. Vanmiddag draait die wind naar het noordwesten en is dan windkracht 4 tot 5, en bij vlagen windkracht 6. Daarmee komen er weliswaar enkele opklaringen maar er is ook nog een goeie kans op enkele buien. Een bui blijft vanavond en vannacht ook nog mogelijk en er is zelfs kans op een hagelbui, met lokale gladheid want de minimumtemperatuur is vannacht 0 tot +2.

Morgen stijgt die temperatuur tot 5 á 6 graden en dan is het droog met zonnige perioden, stapelwolken, en lokaal nog een kortdurende bui. Zondag is het overwegend zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en ook dan is het ’s middags 5 of 6 graden, maar zondagnacht is er al lichte vorst met minima van -1 tot -3.

Begin volgende week is er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost en daarmee is het tot donderdag zonnig en fris. De maximumtemperaturen liggen dan rond 6 graden en de minima rond -3, vanaf vrijdag komt er wat bewolking en is het vooral ’s nachts iets minder koud.