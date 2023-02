Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 februari, 08.00 uur door John Havinga

ZONNIGE DAG | KOUDE PERIODE

Het wordt een vrij zonnige dag met een matige tot vrij krachtige noordenwind. De temperatuur stijgt tot circa 5 graden en er zijn stapelwolken. Een enkele zou in de ochtend nog net kunnen uitgroeien tot een bui. Vanmiddag blijft het droog. Vannacht opklaringen en rustig weer, bij -1 tot -3 graden.

Morgen wordt het opnieuw 5 graden en wordt het zonnig met een matige noordoostenwind en het blijft droog. In de nacht naar maandag kan het tot -2 tot -4 graden gaan vriezen.

Komende week is er een meest matige wind uit het noordoosten en daarmee houden we tot het einde van de week zonnig en koud weer. De maximumtemperaturen liggen dan rond 4 à 5 graden en de minima rond -3, al kan het op beschutte plaatsen wellicht tot -5 vriezen. Eind van de week komt er wat bewolking en is het vooral ’s nachts iets minder koud. In het weekend is de zon weer volop terug.