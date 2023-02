Frans Oosterwijk neemt nummer Elvis Presley op

HEILIGERLEE – Frans Oosterwijk heeft het nummer “I just can’t help beleving” van Elvis Presley opgenomen.

“Nooit gedacht dit te zullen doen, vaak gevraagd het te doen en nu blij het te hebben gedaan. Via omzwervingen in het Gronings, Duits en Engels, via Neil Diamond en Udo Jurgens is nu toch mijn grootste wens in vervulling gegaan. Ik heb een nummer opgenomen van Elvis Presley, mijn inspirator om te gaan zingen. Ik wilde nooit een inpersonator van Elvis worden, maar wel zijn muziek levend houden. Daarom nu toch een nummer van Elvis met een vleugje Frans. Zo wil ik de erfenis van Elvis levend houden zonder in zijn schoenen te treden. Er is maar 1 Elvis en er is maar 1 Frans. Luister en geniet”, aldus Frans.

Het nummer is te downloaden en te beluisteren via iTunes, Apple Music, Spotify, Trackitdown, Deezer, Google Play Music en nog veel meer muziekkanalen

Ingezonden