Gasten de Zonnebloem genieten van blijspel Pekelder toneelvereniging Palvu

OUDE PEKELA – Vanmiddag konden de gasten van de Zonnebloem Oude Pekela en omstreken genieten van de première van het blijspel ‘Een beeld van een man’, gespeeld door de Pekelder toneelvereniging Palvu, die dit jaar haar 85-jarig bestaan viert.



Het stuk, in drie bedrijven, speelt zich af op een landgoed in Oude Pekela en had veel onverwachte en grappige wendingen. Er werd dan ook volop gelachen door de toeschouwers. In de zaal waren alle stoelen bezet; we hadden extra gasten van de Zonnebloem afdeling Winschoten en de vrijwilligers van onze buur-afdeling hebben onze vrijwilligers goed geholpen.



In de pauzes werden de gasten voorzien van een hapje en een drankje en was er tijd om even bij te praten. Na afloop van de voorstelling was er nog een verloting met mooie prijzen.



Iedereen kan terugkijken op een mooie middag. We bedanken de spelers en technici van Palvu, de vrijwilligers van de beide Zonnebloem afdelingen, de medewerkers van de Binding en fotograaf

Fred Stötefalk voor hun medewerking.

Tekst ingezonden door Erik Wiekens

Foto’s: Fred Stötefalk