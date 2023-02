WEDDE – Het thema voor de 64 ste editie van Lichtweek Wedde is: Reclame.

In de week van 4 september wordt in Wedde voor de 64 ste keer de Lichtweek georganiseerd. Diverse inwoners hebben een thema voorgedragen. Het bestuur heeft gekozen voor het idee dat het vaakst is voorgedragen. Daarom is het thema dit jaar: Reclame.

Ze hopen dat, net als in september 2022, het hele dorp weer meedoet en het thema in de verlichte straten en tuinen in Wedde weer tot uiting brengt.

Bron: Lichtweek Wedde