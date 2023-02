Brandweer blust brand in voormalig winkelpand Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen werd de brandweer van Stadskanaal rond tien voor negen gealarmeerd voor een brand in een gebouw aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Wat er in het voormalig winkelpand van de Aldi in brand stond is niet bekend. De brandweer heeft een ruit ingeslagen om het gebouw binnen te komen.

Uit voorzorg werd opgeschaald naar middelbrand en kwamen meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Toen de brandhaard was gevonden is deze afgeblust. Daarna werden nog wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alles onder controle was. Vervolgens is het pand geventileerd.

Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Foto’s: Hemmo Kuiper