WINSCHOTEN – De brandweer heeft gistermiddag een brand in een schuurtje geblust.

Gistermiddag is de brandweer rond half drie uitgerukt voor een brand in een schuurtje achter een woning aan de Herman Gorterstraat in Winschoten. Het betrof een kleine brand, die met één straal hogedruk snel onder controle was.

Foto’s: Chris Kranenborg