Getuigen gezocht van brand aan de Grondzijl in Groningen

GRONINGEN – Vannacht kreeg de politie een melding van een brand aan de Grondzijl in Groningen. Het vuur sloeg al snel boven het pand uit. Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat er mogelijk sprake is van brandstichting. We zijn dan ook op zoek naar getuigen van de brand én mensen die ons meer kunnen vertellen over die brand.

Het pand, waar de brand heeft gewoed, ligt aan de Grondzijl 20; op een kleinschalig industrieterrein in Groningen. In het pand zijn twee bedrijven gevestigd. De eerste melding van de brand kwam rond 01:30 uur (op zondag 26 februari 2023) binnen. De brandweer is ter plaatse gegaan en heeft de brand kunnen blussen.

Tips

Mogelijk zijn er mensen die kort voor de brand iets hebben gezien bij of rondom de Grondzijl in Groningen of bijvoorbeeld in het bezit zijn van (deurbel)camerabeelden. Heeft u informatie of andere achtergrondinformatie waarvan u vermoedt dat dit interessant kan zijn voor het onderzoek? De politie komt graag met u in contact. Bel met 0900-8844 of neem contact met ons op via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.