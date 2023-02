Groen Lintje voor Klaas Steenbergen van Bedrijfsnatuur

’t WAAR – GroenLinks heeft gisteren een Groen Lintje uitgereikt aan Klaas Steenbergen van Bedrijfsnatuur. Een Groen Lintje is een erkenning voor een duurzaam, groen bedrijf die stappen zet om de samenleving en omgeving te verbeteren. Stappen die nodig zijn voor een groenere toekomst.

Bedrijfsnatuur is van ondernemer Klaas Steenbergen in T’ Waar. Het bedrijf zet zich in voor gezondere en groenere bedrijventerreinen. Een groene omgeving, met veel natuur, is namelijk beter voor de werksfeer, geeft koelte in de hete zomers, laat water beter door bij regenbuien en geeft ontspanning voor de werknemers. Kortom een gezondere omgeving voor werknemers die rijk is aan inheemse planten en dieren. Statenlid GroenLinks Nadja Siersema: ‘Dit bedrijf vergroent letterlijk de omgeving. Van asfalt woestijnen die bloedheet worden in de zomer, naar groene bedrijfsnatuurtuinen die koelte geven. Waarin werknemers echt kunnen ontspannen en waarbij de biodiversiteit toe neemt. Een win win situatie, wat een Groen Lintje verdient.’

Naast het bedrijf heeft Klaas Steenbergen meegewerkt aan de ontwikkeling van De Heemtuin in Muntendam en het aan de inrichting van Natuur- en milieueducatie centrum in Hoogezand. Ook geeft hij planten- en paddenstoelenexcursies. Dat doet hij op een aansprekende manier, waarmee hij volwassenen en de jeugd weet te enthousiasmeren. ‘Klaas zijn bijdrage aan een sociaal, duurzaam en groen Oldambt is groot. Hij is een groene duizendpoot, die een onderscheiding verdient.’ Aldus Aart Jan Langbroek raadslid GroenLinks Oldambt.

Ingezonden door Nadja Siersema (Provinciale Staten)

Foto’s: Aart Jan Langbroek

Op de foto’s: Nadja Siersema die een Groen Lintje aan Klaas Steenbergen uitreikt. En Klaas Steenbergen die aan Nadja Siersema uitlegt dat ze bij winterakoniet zitten.