Hijken DTC 3 – Damclub Winschoten 5 – 11

HIJKEN, WINSCHOTEN – Zaterdag 25 februari stond de 11e en laatste ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender. Daarvoor reisde het achttal van damclub Winschoten af naar het Dorpshuis in Hijken om het op te nemen tegen het 3e team van Drents Tiental Combinatie (DTC) Na een gelijk opgaande strijd won Winschoten uiteindelijk met 5 – 11 en legde met deze prestatie beslag op de 3e plaats in de 2e klasse A. Winstpartijen waren er voor Henk Prak, Albertus Kamps, Johan Mulder en Martin Viel, aangevuld met remises van Jan Starke, Janick Lanting en Geert Lubberink.

Promotie/degradatie

Met dit resultaat promoveert SSS Kampen naar de 1e klasse A en gaat Damvereniging Warffum 1 een promotiewedstrijd spelen op zaterdag 11 maart “uit” tegen DES Lunteren 3.

Voorlopige wedstrijdschema promotie/degradatie. Na 28 februari wordt het schema definitief. (neuraal terrein) betekent dat de onderlinge afstand meer dan 200 km bedraagt.

Huizum 2 uit Leeuwarden is gedegradeerd uit de 1e klasse A en komt volgend seizoen in de 2e klasse A.

Ereklasse – Hoofdklasse

Damcombinatie Fryslân 1 Warnswerd – Het Noorden 1 Groningen

CTD Arnhem – VBI Huissen 2

Hoofdklasse – Eerste klasse

Witte van Moort 2 Westerhaar – Brainsport Eindhoven 1

DIOS/Eureka 1 Hoensbroek – Damcombinatie Fryslân 2 (neuraal terrein)

Samen Sterk Hazerswoude – Damlust Gouda 2

Hijken DTC 2 – HDC Hoogeveen 2

DES Lunteren 2 – VAD 1 Amsterdam

Eerste Klasse – Tweede klasse

CTD Arnhem 2 – Gooi & Eemland 2 Bunschoten-Spakenburg

DES Lunteren 3 – Warffum 1

Lelystad 1 – De Variant 1 Oudenbosch

EAD Asten 1 – Eye-t Webdesign 1 Wapenveld

Het Noorden 2 Groningen – Alblasserdam 1 (neutraal terrein)

Uitslagen 11e ronde 2e klasse A

HDC Hoogeveen 4 – BEGB Britsum 5 – 11

HDC Hoogeveen 3 – SSS Kampen 8 – 8

Warffum 2 – DCH Heerenveen 2 3 – 13

Warffum 1 – DCH Heerenveen 3 12 – 4

Hijken DTC 3 – Winschoten 5 – 11

Eindstand 2e klasse A

Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 10 – 17 110 bp Warffum 1 10 – 16 100 bp Winschoten 10 – 16 97 bp DCH Heerenveen 2 10 – 14 102 bp Bezint Eer Gij begint (BEGB) Britsum 10 – 13 85 bp Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC) 3 10 – 12 94 bp HDC Hoogeveen 3 10 – 9 72 bp HDC Hoogeveen 4 10 – 5 59 bp Roden/Leek 2 10 – 3 59 bp Warffum 2 10 – 3 45 bp DCH Heerenveen 3 10 – 2 56 bp

Gedetailleerde uitslag

Hijken DTC 3 – Winschoten

Wim Koopman – Geert Lubberink 1 – 1 Berend Plijter – Henk Prak 0 – 2 Hans van der Nap – Han Tuenter 2 – 0 Henk Pruim – Janick Lanting 1 – 1 Ronald Karmoen – Martin Viel 0 – 2 Gerhard Dunning – Jan Starke 1 – 1 Grietus Aalderink – Albertus Kamps 0 – 2 Thobian de Groot – Johan Mulder 0 – 2

5 – 11

Albertus Kamps topscoorder 2e klasse A

In het individuele klassement van de gehele 2e klasse A, waarop 145 spelers staan vermeld, is Albertus Kamps van Damclub Winschoten op de 1e plaats geëindigd met een score van 17 punten uit 10 partijen. In de top 20 staan eveneens clubgenoten Johan Mulder en Geert Lubberink met 12 punten uit 10 partijen.

Partijverloop

Bij het ingaan van de laatste ronde had Winschoten zich al verzoend met, hooguit, de 3e plaats in de 2e klasse A. Dan was winst of gelijkspel wel vereist en bij verlies zakte het zelfs naar de 5e plaats. Spanning alom dus, echter na het optrekken van de kruitdampen had Winschoten zich naast Warffum genesteld, maar kwam het zegge en schrijve 3 bordpunten tekort. Jan Starke opende de score met een gelijkspel tegen Gerhard Dunning. Daarna zette Henk Prak Winschoten op voorsprong na winst tegen Berend Plijter, 1 – 3. In deze partij weerlegde Henk de doorbraak van Berend met een tegencombinatie. Henk had daarna vrije doorgang naar dam. Hans van der Nap trok voor Hijken de stand weer gelijk na een zege tegen Han Tuenter, 3 – 3. Vervolgens demarreerde Winschoten met winstpartijen van Albertus Kamps en Johan Mulder tegen respectievelijk Grietus Aalderink en Thobian de Groot naar 3 – 7. Geert stelde daarna de 3e plaats voor Winschoten veilig na een gelijkwaardige puntendeling tegen Wim Koopman. 4 – 8. Janick sleepte alsnog een sterk punt uit het vuur in een lastige stand tegen Henk Pruim, 5 – 9. Martin Viel won tenslotte tegen de sterker geachte Ronald Karmoen en bracht de eindstand op 5 – 11.

In deze partij bezorgd Martin zijn tegenstander namelijk een Korte Vleugelopsluiting (KVO)

Hetgeen betekent dat je grofweg met onspeelbare schijven blijft zitten.

