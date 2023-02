GRONINGEN – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie op de Steenhouwerskade een 21 jarige automobilist uit Hoogezand aangehouden.

Tijdens een routinecontrole merkten de agenten dat de man zich zenuwachtig gedroeg. Ook had hij zichtbaar een stapel bankbiljetten in zijn jas. De man, die bij de politie bekend is in verband met druggerelateerde zaken, werd gefouilleerd. Hij had 848 euro aan contant geld, 20 ponypacks en 13 pillen, vermoedelijk MDMA, op zak.