DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag om 12.05 uur klapte een 70 jarige bestuurder van een Nissan Quashqai op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg in Papenburg zijn deur tegen een Opel Meriva die naast hem geparkeerd stond. Hij werd hierop door de eigenaar van de Opel, die op dat moment in zijn auto zat, aangesproken. Er ontstond een woordenwisseling, waarna de veroorzaker er te voet vandoor ging. Aan beide auto’s is schade ontstaan. De politie verzoekt getuigen van het voorval zich te melden.

Haren

Rond half acht gisteravond ontdekte de bestuurder van een Mercedes ML dat er tijdens het rijden rook onder de motorkap van zijn auto vandaan kwam. Hij stopte op een parkeerplaats langs de B408 en opende de motorkap. Het motorgedeelte stond toen al in brand. Het vuur werd door de brandweer van Rütenbrock, die met twee voertuigen ter plaatse kwam, geblust. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto bij de brand volledig verwoest werd. Ook raakte het wegdek door de hevige hitte beschadigd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.