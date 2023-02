Man die voor de zesde keer werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs is auto kwijt

BAD NIEUWESCHANS – Het Grensoverschrijdend Politieteam heeft de auto in beslag genomen van een man die voor de zesde keer werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Tijdens een patrouille van het GPT (Grensoverschrijdend Politieteam) zagen agenten een grijze Ford rijden, waarvan ze wisten dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Tijdens de controle bleek dat de man al voor de zesde keer was betrapt op het rijden zonder rijbewijs. In overleg met de Officier van Justitie (OvJ) is het voertuig in beslag genomen. De bestuurder is met een proces-verbaal op zak voor het rijden zonder rijbewijs, heengezonden.