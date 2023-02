Biddag 2023 – bid om herstel en dialoog

Op woensdag 8 maart is het weer biddag voor gewas en arbeid. Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV-Agrariërs vragen u tijdens deze biddag te bidden voor herstel en dialoog.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels een jaar. Het aantal slachtoffers neemt elke dag toe. De verwoesting is enorm en het einde van de oorlog lijkt nog niet in zicht. Bij de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn eveneens veel mensen omgekomen. Ook daar is de verwoesting enorm. Het is een groot onrecht wanneer door de burgeroorlog in Syrië slachtoffers van aardbevingen geen hulp kunnen krijgen.



In Nederland wordt geprotesteerd. Voor een beter klimaatbeleid en tegen boeronvriendelijk stikstofbeleid. Ondertussen worden er aan allerlei tafels gesprekken gevoerd om dit voorjaar tot een landbouwakkoord te komen.

In die werkelijkheid is het op woensdag 8 maart weer biddag voor gewas en arbeid. Een werkelijkheid waarin oorlogen, natuurrampen en demonstraties volop (media-)aandacht vragen. Een werkelijkheid waarin gebed dringend nodig is!

Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV-Agrariërs willen graag aandacht vragen voor de huidige situatie in de wereld, verder weg en dichtbij. We vragen u tijdens deze biddag te bidden voor herstel en dialoog.

We geloven dat God bezig is om zijn nieuwe wereld te stichten. Daarom bidden we:

‘God, wilt U krachtig doorwerken aan het herstel van deze wereld. Een wereld zoals U die ooit hebt gewild.

We geloven dat God door zijn liefde verbondenheid wil herstellen. Daarom bidden we:

‘God, wilt U krachtig in harten van mensen werken, opdat ze naar elkaar en naar U willen luisteren en het goede gesprek voeren.’

Laat ons in deze tijd moed en rust putten uit dit Bijbelvers:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Laat ons bidden!

Ingezonden

Namens Christen Contact Agrarisch (CCA):

Jan Overeem (voorzitter), Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)

Namens CGMV agrariërs:

Dick van der Horst (interim-voorzitter), Ineke Evink (communicatiemedewerker)